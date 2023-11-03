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لبنان
إشكال بين جارين... وإطلاق نار
Lebanon 24
03-11-2023
|
07:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً وقع بين ا.م وع.خ، وهما جاران في أحد المباني السكنيّة، في جبل محسن.
وقد تطوّر الإشكال إلى إطلاق نار في الهواء.
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جبل محسن
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