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لبنان

إشكال بين جارين... وإطلاق نار

Lebanon 24
03-11-2023 | 07:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً وقع بين ا.م وع.خ، وهما جاران في أحد المباني السكنيّة، في جبل محسن.
 
وقد تطوّر الإشكال إلى إطلاق نار في الهواء.
 
 
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جبل محسن

إطلاق نار

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