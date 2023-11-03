إشكال بين جارين... وإطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً وقع بين ا.م وع.خ، وهما جاران في أحد المباني السكنيّة، في جبل محسن.

وقد تطوّر الإشكال إلى إطلاق نار في الهواء.