تحذير لسالكي هذا الطريق

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تسرّب كمية من الباطون من جبالة أثناء مرورها عند مفترق بقاعصفرين في بلدة سير الضنية، ما أدى إلى قطع الطريق جزئياً.

ويعمل بعض الأهالي على إزالة الباطون لتسهيل مرور المواطنين.