صاروخ ينطلق من لبنان باتجاه موقع إسرائيليّ.. إليكم ما جرى

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنّ صاروخاً مُوجهاً أطلق من لبنان باتجاه موقع للإسرائيلي بالقرب من مستوطنة "متات" في الجليل الأعلى.

ولفت جيش العدو إلى أنّ العملية لم تُسفر عن سقوط ضحايا، مشيراً إلى أنه تم الرد على مصادر النيران بقصفٍ مدفعي.

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بدوره، تبنى "حزب الله" العملية المذكورة، وقال في بيان إن "مجاهدي المقاومة إستهدفوا تجمعاً لجنود ‏العدو الصهيوني قرب موقع ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة".

وكانت قناة الـ"MTV" أفادت، ظهر اليوم، عن سماع إنفجاراتٍ في محيط موقع حرمون على أطراف بلدة رميش.

كذلك، قصفت جيش العدو أطراف بلدتيّ كفرشوبا وشبعا.