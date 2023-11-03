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لبنان

تسمية جديدة تُطلق على نصرالله في إسرائيل.. ما هي؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 08:18
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وصفت وسائل إعلام إسرائيليّة الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله بـ"الفنان"، مشيرة إلى أن الأخير يُمارس حرباً نفسيّة ضد الإسرائيليين وسط الترقب الكبير لما قد يجري عند حدود لبنان مع فلسطين المحتلة إثر الخطاب الذي سيلقيه، اليوم الجمعة. 
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في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن المسؤول السابق في "الشاباك" الإسرائيلي يوسي أمروسي قوله: "أقترح على المؤسستين الأمنية والعسكرية الاستماع جيداً إلى كلام نصر الله والتعامل معه بجدية".
وأضاف قائلاً: "لا أعرف ما يدور في رأس نصر الله، ولا أعتقد أن هناك خبيراً يستطيع أن يخبرك ما يمكن أن يقوله، لكن أعتقد أن على المؤسستين الأمنية والعسكرية أن تستمع جيداً إلى كلام نصر الله، وأن تحلله جيداً، وتتعامل معه بجدية".

وبدوره، قال مراسل "القناة 13" الإسرائيلية إنّ الوضع متوتر جداً عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحلتة، مشيراً إلى أنّ الجميع متأهّب بسبب خطاب نصر الله.

بدورها، ذكرت "القناة الـ12" الإسرائيلية أنّ  "الشرق الأوسط بالكامل تقريباً يحبس أنفاسه قبيل خطاب نصر الله".

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