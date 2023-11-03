نصب شاشات كبيرة وإجراءات أمنيّة مشدّدة.. هكذا يستعدّ مواطنو دولة عربيّة لمتابعة كلمة نصرالله

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أفادت "روسيا اليوم"، أنّ شاشات كبيرة نصبت في العاصمة العراقية بغداد لمتابعة الكلمة المنتظرة للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله اليوم.وقالت إن الشاشات نصبت في مناطق عدة أبرزها ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.ولفتت إلى أن القوات الأمنية شددت الإجراءات الأمنية في محيط ساحة التحرير والمداخل المؤدية إليها، تحسبا لأي أحداث. (روسيا اليوم)