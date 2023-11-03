قبل خطاب نصرالله.. هذا ما حصل في بعض المدارس

أفادت المعلومات بأنّ مدارس في مناطق لبنانية عديدة صرَفت طلابها باكراً إلى منازلهم، اليوم الجمعة.



وقالت المصادر إنّ إدارات تلك الصروح التعليمية أبدت مخاوفها من الوضع الأمني وسط إنتظار كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اليوم بشأن جبهة الجنوب ضد العدو الإسرائيليّ.