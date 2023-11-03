بري عرض مع وزير الدفاع الفرنسي للمستجدات في لبنان والمنطقة

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسية سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق، في حضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو حيث تناول البحث الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.استمر اللقاء ساعة تقريبا وغادر بعده الوزير الفرنسي من دون الإدلاء بتصريح.واستقبل بري وفدا من تجمع "العلماء المسلمين"، حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي لعدوانها على قطاع غزة ولبنان.