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لبنان

تزامناً مع كلمة نصرالله... بلدة جنوبيّة تتعرّض لقصف إسرائيليّ

Lebanon 24
03-11-2023 | 09:19
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أفادت "العربية"، أنّ إسرائيل تقصف بلدة عيتا الشعب، تزامنا مع كلمة الأمين العامّ لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله.
 
 
 
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عيتا الشعب

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