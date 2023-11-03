نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله

في أوّل تعليق على كلمة الأمين العامّ لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو "أقول لأعدائنا في الشمال لا تختبرونا، فسوف تدفعون الثمن غاليا".

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