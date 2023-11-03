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لبنان

نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله

Lebanon 24
03-11-2023 | 10:13
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في أوّل تعليق على كلمة الأمين العامّ لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو "أقول لأعدائنا في الشمال لا تختبرونا، فسوف تدفعون الثمن غاليا".
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