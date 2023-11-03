قال البيت الأبيض، إنّ "على "حزب الله" ألا يُحاول إستغلال الصراع الدائر في غزة".

وأضاف البيت الأبيض أنّ "الولايات المتّحدة لا تُريد أنّ ترى هذا الصراع يمتدّ إلى لبنان".