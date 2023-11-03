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لبنان

رسالة جديدة من أميركا لـ"الحزب"... هذا ما أعلنه البيت الأبيض بعد كلمة نصرالله

Lebanon 24
03-11-2023 | 11:34
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قال البيت الأبيض، إنّ "على "حزب الله" ألا يُحاول إستغلال الصراع الدائر في غزة".
 
 
وأضاف البيت الأبيض أنّ "الولايات المتّحدة لا تُريد أنّ ترى هذا الصراع يمتدّ إلى لبنان".
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