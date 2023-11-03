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لبنان

ميقاتي بحث مع وزير خارجية الأردن في الأوضاع الراهنة في لبنان وغزة

Lebanon 24
03-11-2023 | 11:49
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي في مقر إقامته في العاصمة الاردنية عمان، وجرى البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود المتواصلة عربيا ودوليا لوقف الاعتداءات الاسرائيلية.
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