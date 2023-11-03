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لبنان

ما جديد قضية التفجير الإرهابي المزدوج في جبل محسن؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 11:53
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 التأمت هيئة المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وذلك لمتابعة الجلسة الناظرة في ملف التفجير الإرهابي المزدوج في مقهى" أبو عمران" في جبل محسن.

وقررت هيئة المحكمة إرجاء الدعوة لجلسة المرافعة الى نهار الجمعة في 22/12/2023 عند التاسعة صباحا.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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