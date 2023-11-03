ما جديد قضية التفجير الإرهابي المزدوج في جبل محسن؟

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التأمت هيئة المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وذلك لمتابعة الجلسة الناظرة في ملف التفجير الإرهابي المزدوج في مقهى" أبو عمران" في جبل محسن.وقررت هيئة المحكمة إرجاء الدعوة لجلسة المرافعة الى نهار الجمعة في 22/12/2023 عند التاسعة صباحا.