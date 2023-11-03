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لبنان

السويد لمواطنيها: غادروا لبنان فوراً

Lebanon 24
03-11-2023 | 12:42
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نصحت الحكومة السويدية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان وحثت جميع السويديين على مغادرة البلاد.

وشددت السفارة السويدية في بيان على أهمية "مغادرة السويديين لبنان الآن، في حين لا تزال هناك رحلات جوية تجارية متاحة، وذلك لن يكون متاحا إذا تدهور الوضع الأمني. وسيتعين على السويديين الذين يختارون السفر إلى لبنان أو البقاء فيه -على الرغم من دعوة الحكومة الواضحة بالمغادرة- أن يتحملوا مسؤولية شخصية كبيرة".
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وأوضحت أنه "في حال نشوب نزاع مسلح أو اضطرابات خطيرة، سيكون لدى الحكومة السويدية والسفارة في بيروت إمكانيات محدودة للغاية لمساعدة السويديين في لبنان، من هنا ننصح بمغادرة البلاد الآن بينما لا يزال ذلك ممكنا. إذا بقيتم في لبنان، على الرغم من التحذيرات، أنصحكم بشدة بتوخي الحذر الشديد والبقاء على اطلاع على التطورات في لبنان والمنطقة".

وشددت أيضا على "أهمية التحقق بانتظام، من إرشادات السفر الخاصة بالسفارة على موقع Sweden Abroad والتسجيل في قائمة السويديين في لبنان، ولكن إذا كنتم قد غادرتم لبنان، فيجب إلغاء التسجيل من القائمة".
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