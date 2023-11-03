هكذا علق جميل السيد على خطاب نصرالله

كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس" تعليقا على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائلا: "مختصر كلام سماحة السيّد،

" قرار الحرب والسلم في غزة وفي المنطقة ليس في يد إسرائيل بل في أيدي الأميركيين"…

وهذا صحيح،

لأن إسرائيل فقدت توازنها وإنْشَلَّتْ قياداتها بعد عملية ٧ تشرين لولا الدعم الفوري السياسي والعسكري والمعنوي الذي هرعت اليه أميركا لتعويم تلك القيادات…

المهم،

هل ستخاطر اميركا بكل مصالحها في المنطقة ام ستبادر الى وقف فوري للعدوان على غزة وما يستتبعه من خطوات تؤدي الى إعادة الحقوق للفلسطينيين؟!

في رأيي،

أميركا هي إسرائيل الكبرى، وإسرائيل هي أميركا الصُغرى،

والسؤال الذي ليس بحاجة لجواب هو:

مَنْ منهما يحكُمُ الآخَر؟!".

مختصر كلام سماحة السيّد،

" قرار الحرب والسلم في غزة وفي المنطقة ليس في يد إسرائيل بل في أيدي الأميركيين"…

وهذا صحيح،

لأن إسرائيل فقدت توازنها وإنْشَلَّتْ قياداتها بعد عملية ٧ تشرين لولا الدعم الفوري السياسي والعسكري والمعنوي الذي هرعت اليه أميركا لتعويم تلك القيادات…

المهم،

هل… — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) November 3, 2023 Advertisement