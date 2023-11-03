هكذا علق جميل السيد على خطاب نصرالله

مختصر كلام سماحة السيّد،
" قرار الحرب والسلم في غزة وفي المنطقة ليس في يد إسرائيل بل في أيدي الأميركيين"…
وهذا صحيح،
لأن إسرائيل فقدت توازنها وإنْشَلَّتْ قياداتها بعد عملية ٧ تشرين لولا الدعم الفوري السياسي والعسكري والمعنوي الذي هرعت اليه أميركا لتعويم تلك القيادات…
المهم،
هل…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) November 3, 2023
مختصر كلام سماحة السيّد،
" قرار الحرب والسلم في غزة وفي المنطقة ليس في يد إسرائيل بل في أيدي الأميركيين"…
وهذا صحيح،
لأن إسرائيل فقدت توازنها وإنْشَلَّتْ قياداتها بعد عملية ٧ تشرين لولا الدعم الفوري السياسي والعسكري والمعنوي الذي هرعت اليه أميركا لتعويم تلك القيادات…
المهم،
هل…