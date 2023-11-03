Advertisement

لبنان

هكذا علق جميل السيد على خطاب نصرالله

Lebanon 24
03-11-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1126147-638346348386263803.jpg
Doc-P-1126147-638346348386263803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس" تعليقا على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائلا: "مختصر كلام سماحة السيّد،
" قرار الحرب والسلم في غزة وفي المنطقة ليس في يد إسرائيل بل في أيدي الأميركيين"…
وهذا صحيح،
لأن إسرائيل فقدت توازنها وإنْشَلَّتْ قياداتها بعد عملية ٧ تشرين لولا الدعم الفوري السياسي والعسكري والمعنوي الذي هرعت اليه أميركا لتعويم تلك القيادات…
المهم،
هل ستخاطر اميركا بكل مصالحها في المنطقة ام ستبادر الى وقف فوري للعدوان على غزة وما يستتبعه من خطوات تؤدي الى إعادة الحقوق للفلسطينيين؟!
في رأيي،
أميركا هي إسرائيل الكبرى، وإسرائيل هي أميركا الصُغرى،
والسؤال الذي ليس بحاجة لجواب هو:
مَنْ منهما يحكُمُ الآخَر؟!".
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:21 | 2023-11-03
14:01 | 2023-11-03
13:45 | 2023-11-03
13:36 | 2023-11-03
13:35 | 2023-11-03
13:08 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24