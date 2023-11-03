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لبنان

حريق في مرفأ طرابلس وفوج الإطفاء يتدخل

Lebanon 24
03-11-2023 | 13:01
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اندلع حريق في احدى البواخر التي يتم اصلاحها في ورشة الصيانة داخل مرفأ طرابلس.
وسارع فوج إطفاء طرابلس إلى المرفأ حيث يعمل على اخماد حريق. 
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طرابلس

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