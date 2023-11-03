لبنان يوجّه كتابَين إلى الأمم المتحدة بشأن استشهاد الصحافي عصام العبدالله

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أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري الى أن "بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وجّهت كتابين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تولك والمقررة الخاصة لحماية حق الرأي والتعبير إيران خان بشأن قضية استشهاد المصور الصحافي عصام العبدالله وإصابة صحافيين آخرين".وقال في منشور على حسابه عبر منصة "اكس": "شددت البعثة على أن استهداف إسرائيل للطواقم الصحافية كان عملا متعمدا، ويخلو من أي مبرر عسكري، مطالبة بضرورة تسليط الضوء على محاسبة المرتكبين".