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لبنان

جريحان نتيجة حادث سير في زغرتا.. السائقة فقدت السيطرة على السيارة

Lebanon 24
03-11-2023 | 13:35
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سجل مساء اليوم حادث سير على دوار النورث في زغرتا نتج عنه جريحين. 
وبحسب التفاصيل فقد فقدت السائقة السيطرة على سيارتها من نوع جيب لتصطدم بدراجة نارية يقودها المدعو ح. ص. وابنته س. ص. من التبعية السورية.
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عمل الصليب الأحمر على نقلهما الى مستشفى الشمال زغرتا للعلاج ووصفت حالتهما بالمستقرة.

وقد تسبب الحادث بزحمة سير في المحلة المذكورة فيما عملت القوة الأمنية على تسهيل حركة المرور.
 
 
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