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لبنان

أوّل تعليق من جنبلاط على كلام نصرالله اليوم.. ماذا قال؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 14:38
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علّق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله"، وقال في مداخلة عبر قناة "الجديد": "كلام نصرالله واقعيّ بتوصيفه مأساة الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً وواقع غزّة وضرب المدنيين من دون تمييز. إنّ حماس قبل كل شيء هي جزء من الشعب الفلسطيني، وهذا ما قلته أنا".
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