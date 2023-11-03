من وهّاب.. تحية للجزائر وشعبها

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصة "أكس": "تحية للبرلمان الجزائري الذي أعطى الرئيس تبون صلاحية إعلان الحرب على إسرائيل. لمن يجهل الرئيس هواري بومدين رحمه الله هو الذي دفع تكاليف حرب تشرين الاول ١٩٧٣. تحية للجزائر وشعبها".

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