آخر تقرير إسرائيليّ عن نصرالله.. ما قيلَ عن "حماس" لافت!

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ولفتت الصحيفة إلى أن أمين عام الحزب لم يُقدم إجابات كافية بشأن آفاق المعركة القائمة في المنطقة وتحديداً في غزة وعند جبهة جنوب لبنان، مشيرة إلى أن نصرالله تعهّد بأنّ كل الأمور مفتوحة ويمكن في أي لحظة بدء حملة عسكرية ضد إسرائيل.وبحسب التقرير، فإنَّ "حماس" كانت توسلت إلى "حزب الله" التدخل، زاعمة أن الحركة أدركت اليوم أن "حزب الله" لا ينوي مساعدتها.