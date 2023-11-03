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لبنان

آخر تقرير إسرائيليّ عن نصرالله.. ما قيلَ عن "حماس" لافت!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-11-2023 | 15:53
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقريرٍ لها ترجمه "لبنان24" إنّ خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، خيّب آمال حركة "حماس" الفلسطينية، مشيرة إلى أن الأخيرة توقعت أكثر مما قاله نصرالله بكثير.
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ولفتت الصحيفة إلى أن أمين عام الحزب لم يُقدم إجابات كافية بشأن آفاق المعركة القائمة في المنطقة وتحديداً في غزة وعند جبهة جنوب لبنان، مشيرة إلى أن نصرالله تعهّد بأنّ كل الأمور مفتوحة ويمكن في أي لحظة بدء حملة عسكرية ضد إسرائيل. 

وبحسب التقرير، فإنَّ "حماس" كانت توسلت إلى "حزب الله" التدخل، زاعمة أن الحركة أدركت اليوم أن "حزب الله" لا ينوي مساعدتها.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

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