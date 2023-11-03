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لبنان

له دورٌ كبير.. ما علاقة اللواء عباس إبراهيم بملف تبادل الأسرى في غزة؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 16:49
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رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم أن خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله كان أقرب إلى الواقعية ومنطلق العقلانية، مشيراً إلى أن "نصرالله ترك الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات وأرسل رسائل تجاوزت إسرائيل محذراً من استمرار الحرب في المنطقة".
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وفي حديث عبر قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، قال إبراهيم: "ما يتم العمل عليه  الآن هو ملف الأسرى وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وهناك تعنّت اسرائيلي في هذا الموضوع وضغط دولي كبير لانجاز هذا الملف ونأمل أن تتم في القريب العاجل هذه الصفقة وأن يخرج الاسرى الفلسطينيين الى الحرية مقابل ما تقدمه حركة حماس والجهاد الاسلامي في المقابل وهذا الأمر يتمّ بسرية". 
 
وكشف إبراهيم أنه كان له دور مع الوسيط الأميركي في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين على صعيد ما يجري اليوم حالياً بشأن ما يتعلق بخروج حامي الجنسية المزدوجة من غزّة، إلى جانب ملفات أخرى في ذات السياق. 
 
وتابع: "لا أعتقد أن حركة حماس والـ10 آلاف شهيد الذين سقطوا منذ 7 تشرين سيقبلون بعدم تصفير السجون الاسرائيلية من الأسرى، فدماء الأطفال والشهداء سقطت من أجل هذا الهدف ومن أجل تحرير فلسطين". 






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