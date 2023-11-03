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لبنان

إجلاء شهيد من خراج عيتا الشعب

Lebanon 24
03-11-2023 | 16:55
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أفادت قناة الـ"lbci" باجلاء شهيد من خراج عيتا الشعب من قبل الجيش اللبناني والصليب الاحمر بالتعاون مع اليونيفل.
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