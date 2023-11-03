Advertisement

لبنان

صحيفة تُحلل خطاب نصرالله.. هذه رؤيتها إزاء ما قيل اليوم

Lebanon 24
03-11-2023 | 16:54
A-
A+
Doc-P-1126206-638346491553843848.jpeg
Doc-P-1126206-638346491553843848.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سلطت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية في مقال نشرته مساء يوم الجمعة الضوء على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

وقالت الصحيفة إن "نصرالله التزم الصمت منذ 7 تشرين الأول الماضي، ويبدو أن خطابه يشكل محاولة لثني إسرائيل عن توجيه ضربة استباقية إلى حزب الله، وهي خطوة من شأنها أن تكون أغبى شيء فعلته إسرائيل في تاريخها حسب قوله".
Advertisement

وأضافت: "ينبغي لنا أن نتذكر أن حزب الله الآن في حالة تأهب قصوى في لبنان".

وذكرت أن نصرالله وعد بأن تخرج "حماس" منتصرة في حرب غزة رغم الدمار والخراب، تماما كما انتصرت لبنان عام 2006، مشيرة إلى أنّ تصريحات أمين عام حزب الله جمعت بين الحذر والتهديد، حيث أكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وتطرقت الصحيفة إلى الكلمات التي قالها عن المواجهات مع إسرائيل على طول الحدود مثل إجبار الجيش الإسرائيلي على تقليص القوات المهاجمة في غزة من أجل نقل جزء منها إلى الشمال، مشيرة إلى أن نصرالله يفضل الاستمرار في هذا المسار وعدم التصعيد ما دامت النيران أقل حدة من تلك التي تؤدي إلى حرب شاملة.

وأوضحت أنه ومن الناحية العملية، فقد حدد نصرالله الظرفين اللذين سيصعّد فيهما، الأول التطورات في غزة على سبيل المثال إذا شعر أن حماس على وشك الهزيمة، والثاني بحسب الطريقة التي ستتصرف بها إسرائيل على الحدود الشمالية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:48 | 2023-11-03
18:30 | 2023-11-03
18:06 | 2023-11-03
17:57 | 2023-11-03
17:55 | 2023-11-03
17:13 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24