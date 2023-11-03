22
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صحيفة تُحلل خطاب نصرالله.. هذه رؤيتها إزاء ما قيل اليوم
Lebanon 24
03-11-2023
|
16:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلطت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية في مقال نشرته مساء يوم الجمعة الضوء على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.
وقالت الصحيفة إن "نصرالله التزم الصمت منذ 7 تشرين الأول الماضي، ويبدو أن خطابه يشكل محاولة لثني إسرائيل عن توجيه ضربة استباقية إلى حزب الله، وهي خطوة من شأنها أن تكون أغبى شيء فعلته إسرائيل في تاريخها حسب قوله".
Advertisement
وأضافت: "ينبغي لنا أن نتذكر أن حزب الله الآن في حالة تأهب قصوى في لبنان".
وذكرت أن نصرالله وعد بأن تخرج "حماس" منتصرة في حرب غزة رغم الدمار والخراب، تماما كما انتصرت لبنان عام 2006، مشيرة إلى أنّ تصريحات أمين عام حزب الله جمعت بين الحذر والتهديد، حيث أكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.
وتطرقت الصحيفة إلى الكلمات التي قالها عن المواجهات مع إسرائيل على طول الحدود مثل إجبار الجيش الإسرائيلي على تقليص القوات المهاجمة في غزة من أجل نقل جزء منها إلى الشمال، مشيرة إلى أن نصرالله يفضل الاستمرار في هذا المسار وعدم التصعيد ما دامت النيران أقل حدة من تلك التي تؤدي إلى حرب شاملة.
وأوضحت أنه ومن الناحية العملية، فقد حدد نصرالله الظرفين اللذين سيصعّد فيهما، الأول التطورات في غزة على سبيل المثال إذا شعر أن حماس على وشك الهزيمة، والثاني بحسب الطريقة التي ستتصرف بها إسرائيل على الحدود الشمالية.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وصول حشرة البقّ رسمياً الى لبنان... ما هي المناطق الأكثر عرضة للخطر؟
Lebanon 24
وصول حشرة البقّ رسمياً الى لبنان... ما هي المناطق الأكثر عرضة للخطر؟
00:10 | 2023-11-03
03/11/2023 12:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يعلن اطلاق "مرحلة جديدة"
Lebanon 24
نصرالله يعلن اطلاق "مرحلة جديدة"
04:00 | 2023-11-03
03/11/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
Lebanon 24
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
07:00 | 2023-11-03
03/11/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد خطاب نصرالله.. هذا ما فعله مسؤولو "حماس"!
Lebanon 24
مفاجأة بعد خطاب نصرالله.. هذا ما فعله مسؤولو "حماس"!
15:19 | 2023-11-03
03/11/2023 03:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله
Lebanon 24
نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله
10:13 | 2023-11-03
03/11/2023 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:48 | 2023-11-03
قراءة مشتركة لخطاب نصر الله
18:30 | 2023-11-03
خطوة مهمّة
18:06 | 2023-11-03
التغذية بالتيّار الكهربائي تراجعت
17:57 | 2023-11-03
تطور أمني.. معلومات تتحدث عن حدث أمني قرب السياج الحدودي في لبنان
17:55 | 2023-11-03
مقدمات النشرات المسائيّة
17:13 | 2023-11-03
في صور.. إشكالٌ مسلح وإنفجار قنبلة وهذه تفاصيل ما حصل!
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
04/11/2023 01:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
04/11/2023 01:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
04/11/2023 01:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24