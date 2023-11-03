صحيفة تُحلل خطاب نصرالله.. هذه رؤيتها إزاء ما قيل اليوم

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وقالت الصحيفة إن "نصرالله التزم الصمت منذ 7 تشرين الأول الماضي، ويبدو أن خطابه يشكل محاولة لثني إسرائيل عن توجيه ضربة استباقية إلى حزب الله، وهي خطوة من شأنها أن تكون أغبى شيء فعلته إسرائيل في تاريخها حسب قوله".وأضافت: "ينبغي لنا أن نتذكر أن حزب الله الآن في حالة تأهب قصوى في لبنان".وذكرت أن نصرالله وعد بأن تخرج "حماس" منتصرة في حرب غزة رغم الدمار والخراب، تماما كما انتصرت لبنان عام 2006، مشيرة إلى أنّ تصريحات أمين عام حزب الله جمعت بين الحذر والتهديد، حيث أكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.وتطرقت الصحيفة إلى الكلمات التي قالها عن المواجهات مع إسرائيل على طول الحدود مثل إجبار الجيش الإسرائيلي على تقليص القوات المهاجمة في غزة من أجل نقل جزء منها إلى الشمال، مشيرة إلى أن نصرالله يفضل الاستمرار في هذا المسار وعدم التصعيد ما دامت النيران أقل حدة من تلك التي تؤدي إلى حرب شاملة.وأوضحت أنه ومن الناحية العملية، فقد حدد نصرالله الظرفين اللذين سيصعّد فيهما، الأول التطورات في غزة على سبيل المثال إذا شعر أن حماس على وشك الهزيمة، والثاني بحسب الطريقة التي ستتصرف بها إسرائيل على الحدود الشمالية.