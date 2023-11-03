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لبنان

في صور.. إشكالٌ مسلح وإنفجار قنبلة وهذه تفاصيل ما حصل!

Lebanon 24
03-11-2023 | 17:13
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أفادَت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن وقوع إشكالٍ فردي تخلله إطلاق نارٍ في مخيم الرشيديّة - جنوب مدينة صور.
ولفتت المعلومات إلى أن أحد المتورطين بالإشكال، أقدم على رمي قنبلة يدوية سُمع صوت انفجار في مختلف أنحاء صور. 
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