في صور.. إشكالٌ مسلح وإنفجار قنبلة وهذه تفاصيل ما حصل!

أفادَت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن وقوع إشكالٍ فردي تخلله إطلاق نارٍ في مخيم الرشيديّة - جنوب مدينة صور.

ولفتت المعلومات إلى أن أحد المتورطين بالإشكال، أقدم على رمي قنبلة يدوية سُمع صوت انفجار في مختلف أنحاء صور.