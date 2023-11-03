التغذية بالتيّار الكهربائي تراجعت

تراجعت التغذية بالتيار الكهربائي، خلافاً للوعود التي "طوشت" آذان المستهلكين، عن تحسن، وفيول واستجرار كهرباء وغاز وبنك دولي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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