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لبنان

اتفاق لبناني - فرنسي على تعاون الجيش.. و"اليونيفيل" لإرساء الهدوء على الحدود

Lebanon 24
03-11-2023 | 23:00
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اتفقت حكومتا لبنان وفرنسا على التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش وقوات «اليونيفيل» وتفعيل مهام القوات الدولية وإرساء الهدوء على الحدود مع إسرائيل، وذلك إثر التوتر المتصاعد في المنطقة الحدودية الجنوبية إثر القصف المتبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي.
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وفي أحدث حراك دولي باتجاه لبنان لمنع توسع حرب غزة، زار وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو بيروت، والتقى رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي والمجلس النيابي نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

وأفادت رئاسة الحكومة بأنه خلال اجتماع ميقاتي مع لوكورنو، «تم التشديد على التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش و(اليونيفيل) وتفعيل مهام القوات الدولية وضرورة إرساء الهدوء على طول الخط الأزرق»، في إشارة إلى الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وشدد لوكورنو على «أهمية أن تتحلى كل الأطراف في الجنوب بالعقلانية والحكمة وعدم دفع الأمور نحو التصعيد والتدهور». وأكد «ضرورة إيجاد حل عاجل لقضية الرهائن في غزة والبحث في إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية».

وأبلغ الوزير الفرنسي الحكومة اللبنانية أن «فرنسا قررت إرسال مساعدات عاجلة للجيش، ومن بينها معدات طبية وأدوية».
وفي مقر رئاسة مجلس النواب، عقد لوكورنو مع رئيس البرلمان نبيه بري، لقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة «على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة»، حسبما أفاد مكتب بري في بيان. وقال إن اللقاء الذي استمر زهاء ساعة «تخللته خلوة بين الرئيس بري والوزير سيباستيان لوكورنو، وبعد اللقاء غادر الوزير الفرنسي دون الإدلاء بتصريح».

وبعد الظهر انتقل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الاردن لاسباب عائلية وإستقبل وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي في مقر إقامته في العاصمة الاردنية ، وجرى البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود المتواصلة عربيا ودوليا لوقف الاعتداءات الاسرائيلية.
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