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لبنان
نصر الله يُطمئن اللبنانيين لا الإسرائيليين... ويضع قواعد جديدة
Lebanon 24
03-11-2023
|
23:30
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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": تميّز خطاب الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله بالدقة في صياغة المفردات وانتقائها، وبراعة في بعث الرسائل. كلامه يحتمل التفسير ولا يحتمل التأويل لجهة ترابط الجبهات في الحرب الدائرة. أتقن فن مخاطبة المجتمع الاسرائيلي بإطلاق نعوت الاستخفاف بالقيادتين السياسية والعسكرية.
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وفي جبهة الجنوب أسهب نصر الله في الحديث عن أهداف المواجهات مع الإسرائيليين في الشق المحتل من الأراضي اللبنانية، والتي كانت عبارة عن حرب إشغال للعدو، واعتبرها «معركة حقيقية يشعر بها الكيان، مختلفة عن كل المعارك»، مؤكداً أنّ «حزب الله» دخل «في صلب المعركة منذ يومها الثاني»، ليصل الى التهديد الواضح بأنّ توسيع المعركة يتوقف على حدود معركة غزة، وأنّ امكانية التدحرج الى حرب واسعة «احتمال واقعي» و»على العدو ان يحسب له ألف حساب»، مهدداً «من يفكر في الاعتداء على لبنان بأنه سيرتكب أكبر حماقة في تاريخك»، وإلى الأميركيين قال إنّ «أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط لم ولن تخيفنا وقد أعددنا لها عدتها». ربط نفسه بالخامئني مرتين، مذكراً بموقفه في حرب تموز، ثم تشديده على أنّ المحور سينتصر. وُصف خطابه بالغموض البناء أي أنّه واضح وغامض في آن، فهو طمأن اللبناني ولم يطمئن الاسرائيلي، ورفع مستوى القلق الأميركي، وأرسى معادلة جديدة: اذا ضربتم سنضرب، والمدني يقابله مدني، وكل الاحتمالات مفتوحة إذا استمرت الحرب على غزة فاتحاً باب التفاوض حول الأسرى.
وبمجمل خطابه أظهر أنّ المعركة هي بين المحور وأميركا، وليست فقط بين «حزب الله» والاميركيين، بدليل قوله «يهددوننا بقصف ايران ونحن أعددنا العدة لبوارجهم في البحر»، وربط سير المعارك في غزة على قدر كبير بالأميركيين قائلاً لهم: «إن الحل في يدكم»، لكأنه يمنحهم فرصة لذلك... على أنّ نقطة ارتكازه كانت على صمود غزة والمقاومة التي لا يمكن أن تخرج خاسرة، لأنّ خسارتها ممنوعة في قاموس المحور ككل.
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