ميقاتي والديبلوماسية الصامتة: تحركات لوقف التصعيد

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يكثف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحركاته الديبلوماسية لابعاد شبح الحرب عن لبنان ومنع تمدد العدوان الاسرائيلي على غزة.وستكون له اليوم لقاءات بارزة في العاصمة الاردنية عمان، التي انتقل اليها بالامس لاسباب عائلية، بالتزامن مع اللقاءات الديبلوماسية المتوقعة هناك ولا سيما اجتماع وزراء خارجية كل من الاردن ومصر والسعودية والامارات وقطر وممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن لبحث وقف الحرب في غزة. وكان رئيس الحكومة اجتمع امس مع وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي في مقر إقامته في العاصمة الاردنية عمان، وجرى البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود المتواصلة عربيا ودوليا لوقف الاعتداءات الاسرائيلية.وقبيل مغادرته الى عمان إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الدفاع والجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو و"تم التشديد على التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل وتفعيل مهام القوات الدولية وضرورة ارساء الهدوء على طول الخط الازرق".وشدد الوزير لوكورنو "على اهمية أن تتحلى كل الاطراف في الجنوب بالعقلانية والحكمة وعدم دفع الامور نحو التصعيد والتدهور".وأكد "ضرورة ايجاد حل عاجل لقضية الرهائن في غزة والبحث في ايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية".وأبلغ الوزير الفرنسي الحكومة "ان فرنسا قررت ارسال مساعدات عاجلة للجيش ومن بينها معدات طبية وادوية".وكتب وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسية عبر منصة "اكس" متوجها الى رئيس الحكومة قائلا: "عزيزي، ان لبنان يمكنه ان يعتمد على صداقة فرنسا. اننا نقدم وسنبقى نقدم دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل، لأن استقرار لبنان اساسي للبلد والمنطقة".