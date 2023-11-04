باسيل لم يراعِ الاصول والبروتوكول

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قالت مصادر حزبية معارضة إنه لم تكن هناك مشكلة في لقاء رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال جولته الأخيرة على المرجعيات السياسية، لو أحسن مراعاة الاصول والبروتوكول في طلب المواعيد مع كل مجموعة او حزب على حدة، الا أن رغبته كانت بلقاء الجميع في موعد واحد، وهذا الامر لم يرُق للمعارضة التي إعتبرت أنه ليس هناك من جدول أعمال واضح لمناقشته ولا ضرورة لهذا اللقاء الجامع مع باسيل".وقالت المصادر "في حال أراد باسيل أن يلتقي اي مجموعة معارضة، فعليه أن يتواصل معها على حدة".وختم المصدر بالقول "لا أحد يزايد على أحد اليوم بالخوف على لبنان".