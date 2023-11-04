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لبنان

شقيق النائب سيترشح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-11-2023 | 02:45
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قال مصدر إداري مطلع إن شقيق أحد النواب المتنيين حسم أمره بنسبة تسعين في المئة بما يتعلق بخوضه الإنتخابات البلدية والإختيارية المقبلة، إن حصلت.
وقال المصدر إن هذا المرشح، وبغض النظر عن موقع شقيقه السياسي في بلدتهم، يستطيع بكل سهولة أن يجمع من حوله شخصيات وفعاليات ليخوض الإنتخابات الى جانبهم بغض النظر عن رأي المجموعة السياسية التي من المفترض أن يكون منتميا إليها بالنسبة لوضعية شقيقه النائب".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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