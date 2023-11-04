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لبنان

بعد ليل هادئ.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

Lebanon 24
04-11-2023 | 02:51
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يسيطر الهدوء الحذر على قرى القطاعين الغربي والاوسط بعد ليل هادئ، خرقه الطيران الاسرائيلي عبر القائه قنابل مضيئة استهدفت محيط قرى عيتا الشعب والضهيرة وعلما الشعب.


وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن تسجيل تحليق للطيرن الاستطلاعي الاسرائيلي منذ الصباح الباكر فوق القرى الجنوبية.
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