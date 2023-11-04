خطاب نصرالله: البيان رقم واحد للمحور ومرحلة جديدة تمتد ١٠ أيام

Advertisement

لم يكن خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على قدر توقعات من كان ينتظر منه خطاباً على شاكلة "انظروا إليها تحترق"، ويعلن فيه الحرب الشاملة على إسرائيل والقواعد العسكرية الاميركية في المنطقة،لكن الكلمة التي انتظرتها الولايات المتحدة الأميركية أكثر من إسرائيل كانت عملياً مليئة بالرسائل المبطنة ورسمت مساراً شاملا وكاملا، لطبيعة الصراع الحاصل وللمعركة العسكرية. شكل خطاب نصرالله امس محطة أساسية في مسار التصعيد لا يمكن للقوى الدولية والاقليمية الا أن تأخذها بعين الإعتبار.عملياً شكل خطاب نصرالله البيان رقم واحد للمحور المتحالف مع حماس والذي تقوده إيران، ووضع خلاله قواعد وخطوط حمراء أساسية، أهمها المعركة البرية، اذ أشار الى أن أي خطأ في الحسابات الاسرائيلية خلال الهجوم البري قد يؤدي الى تفجير المنطقة وفتح إشتباك عسكري غير محدود عند الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة. ولعل حديثه العام عن ان تطور الاشتباك والحرب على غزة سيعني حكما الذهاب الى توسيع المعركة من لبنان خرقه تفصيل مرتبط بالحرب البرية.لقد حذر نصرالله من تخطي الخطوط الحمراء في هذه الحرب، كأنه يقول أن كل زيادة في الانخراط الاسرائيلي في الحرب البرية في قطاع غزة سيوازيه تصعيد عسكري من جنوب لبنان، وهذه هي المعادلة الاولى التي وضعها امين عام الحزب على الطاولة والتي قد تؤدي الى التدحرج.ثانياً تحدث نصرالله عن استهداف المدنيين في لبنان والذي رد عليه الحزب بحذر في الاسابيع الماضية، لكنه أعاد معادلة العام ١٩٩٦ الى الواجهة مع ما تعنيه من توسع للمعركة في الظروف الحالية. وعليه أَفإن المعادلة الثانية تقول أنه في حال استمرت اسرائيل بإستهداف المدنيين في لبنان فإن "حزب الله" سيستهدف المدنيين في اسرائيل، وهذا يعني انه سيقصف المستوطنات، وبما ان المستوطنات الشمالية مخلاة حتى عمق ٥ كلم، فإن الاستهداف سيطال مستوطنات في العمق.حرر نصرالله نفسه بشكل جدي من عدم قصف المستوطنات موحيا ببدء معركة جديدة، لن يعود فيها قصف الكاتيوشا حكراً على المقاومة الفلسطينية او قوات الفجر، وهذا بحد ذاته معادلة قد تفجر الصراع وتأخذه الى مستوى آخر، لذلك عبّر نصرالله ان الحزب لن يكتفي بالمستوى الحالي من التصعيد ما يوحي بإنتقاله عسكريا الى مرحلة جديدة تكون بين الاشتباك الحالي والحرب الشاملة. الأهم أن نصرالله لم يخسر في خطابه سلاح الغموض، اذ ترك الأبواب مفتوحة أمام كل الاحتمالات وهذا ما شدد عليه بشكل علني وصريح، أي إطلالته لم يكن فيها خسائر ولم تسلبه سلاح الغموضالرسالة الأهم في الخطاب كانت للولايات المتحدة الأميركية، اذ ان نصرالله حمّل المسؤولية الكاملة لواشنطن معتبرا انها تقف وراء استمرار الحرب، وهذا بحد ذاته له تبعات، اذ من المتوقع ان تزداد عمليات استهداف القوات الاميركية في العراق وسوريا في الايام المقبلة.إستخف نصرالله بإسرائيل وحوّل معركته السياسية والعسكرية بإتجاه الاميركيين، وهذا ما يتطابق مع الخطاب الايراني، وتحديدا خطاب مرشد الثورة، الذي يجد أن واشنطن هي التي تجعل اسرائيل قادة على الصمود.كان لا بد، ضمن مسار التصعيد الذي يرسم "حزب الله" قواعده ومستوياته بدقة، أن يتم توجيه تهديد رادع لاميركا، وان يخرج هذا التهديد من الحزب تحديدا (وليس من ايران كدولة) الذي جاءت الحاملات لردعه.تهديد نصرالله للبوارج الاميركية، في رأي مراقبين، يضبط واشنطن ويحد من امكانية تورطها في الحرب في حال نشوبها، خصوصا أنه يعلم جيداً انها غير راغبة بالانزلاق الى صراع كبير في الشرق الاوسط في ظل التقدم الصيني والروسي في اكثر من مستوى.عطّل نصرالله مفاعيل التهديد الاميركي لحزبه في حال تدخله في المعركة واعطى واشنطن فرصة جديدة للضغط على اسرائيل لوقف الحرب، وهذا ما تريده اميركا أصلا، وقد اعطى امين عام الحزب لخطابه المتوجه نحو الاميركيين طابعا استثنائيا من خلال تبنيه، وان بطريقة ضمنية، للمرة الأولى للتفجيرات التي طالت قوات المارينز عام ١٩٨٣ واحداثا اخرى كثيرة في تلك المرحلة.اراد نصرالله القول انه على اسرائيل القبول بأن تكون خسارتها في هذه الحرب جزءاً من مسار تراجعها، بدل ان تكون حرباً شاملة تجعلها مع الاميركيين أكبر الخاسرين.رسائل نصرالله لم تنته هنا، اذ من الواضح ان الرجل أراد مراعاة الساحة الداخلية، مسجلاً خطاباً لا يملك أي من خصومه فرصة اعتباره تصعيدياً او يجرّ لبنان الى الحرب، بل يبدو ان خصوم الحزب سرعان ما وقعوا في الفخ الاعلامي الذي اتقن نصرالله نصبه لهم، اذ جعلهم ينتقلون بسرعة من خطاب: "لا نريد حربا" الى خطاب "ترك فلسطين وحيدة"، وهذا يعني انهم سيفشلون سياسيا عند اي تصعيد لانه عندها سيكون الحزب قد لبى دعواتهم بالوقوف الى جانب غزة. سلّف نصرالله بعض القوى السياسية خطاباً هادئاً يفيدهم داخل بيئاتهم وتحديدا رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والنائب السابق وليد جنبلاط.حجج نصرالله ورسائله توحي بأنه البيان رقم واحد ضمن سلسلة بيانات سيكون هو الناطق الرسمي فيها، اذ اعطى الرجل مهلة واضحة للمفاوضات لوقف العدوان على القطاع ستترافق مع تصعيد ميداني في غير ساحة، ليطل مجددا في ذكرى يوم "شهيد" حزب الله" في ١١ تشرين الثاني، ويبني على التطورات مقتضاها.