ميقاتي اجتمع بالسيسي في مصر والتقى بلينكن في الأردن: لوقف حرب غزّة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701

إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ظهر اليوم في قصر الاتحادية في القاهرة.



وشارك في الاجتماع الوزير عباس كامل وسفير لبنان في مصر وجامعة الدول العربية علي الحلبي.

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وخلال الاجتماع، عبّر رئيس الحكومة عن تقديره لوقوف مصر الدائم الى جانب لبنان، ودعمها له على الصعد كافة، وقال: " إن مصر التي تحمل دوما هموم العالم العربي، تبذل جهدا كبيرا لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ووقف المجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين. ونحن ندعم موقف الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم،وسعيه لايجاد حل يبدأ بوقف اطلاق النار وحماية المدنيين والعمل تاليا على ايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم المستقلة".

وكان رئيس الحكومة وصل الى مصر قبل الظهر، وكان في استقباله في مطار القاهرة وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين.