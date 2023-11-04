ميقاتي اجتمع بالسيسي في مصر والتقى بلينكن في الأردن: لوقف حرب غزّة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701

إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ظهر اليوم في قصر الاتحادية في القاهرة.
وشارك في الاجتماع الوزير عباس كامل وسفير لبنان في مصر وجامعة الدول العربية علي الحلبي.
وخلال الاجتماع، عبّر رئيس الحكومة عن تقديره لوقوف مصر الدائم الى جانب لبنان، ودعمها له على الصعد كافة، وقال: "إن مصر التي تحمل دوما هموم العالم العربي، تبذل جهدا كبيرا لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ووقف المجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين. ونحن ندعم موقف الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم،وسعيه لايجاد حل يبدأ بوقف اطلاق النار وحماية المدنيين والعمل تاليا على ايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم المستقلة".
وكان رئيس الحكومة وصل الى مصر قبل الظهر، وكان في استقباله في مطار القاهرة وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين.
اللقاء مع بلينكن
وقبيل زيارته مصر، عقد ميقاتي إجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم، شارك فيه سفير لبنان في الأردن يوسف اميل رجي، مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.
وخلال الاجتماع، أكد الرئيس ميقاتي "أولوية العمل للتوصل الى وقف اطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها اسرائيل باستخدام الاسلحة المحرّمة دولياً للإمعان في احداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية".
وشدد رئيس الحكومة على أن "لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية على ارضه وسيادته براً وبحراً وجواً".
بدوره، شدد وزير الخارجية الأميركية على أنه "يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات انسانية على ان يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى".
منشورٌ من بلينكن
وبعد اللقاء، نشرَ بلينكن منشوراً عبر حسابه على منصة "إكس"، تحدث فيه عن اللقاء الذي جمعه اليوم بميقاتي، وقال: "من المهم أن نتأكد من عدم إنتشار الصراع بين إسرائيل وحماس إلى أماكن أخرى في المنطقة. لقد ناقشتُ مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي السُّبل لمنع حدوث ذلك وتأمين المساعدات الإنسانيّة للشعب الفلسطيني، كما ناقشنا حاجة لبنان المُلحة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية".
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صورٌ من لقاء ميقاتي مع السيسي:
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صورٌ من لقاء ميقاتي مع بلينكن: