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لبنان

قرار للمرتضى بادراج متحف الفنانية التشكيلية مجد رمضان على لائحة المتاحف الافتراضية لدى وزارة الثقافة

Lebanon 24
04-11-2023 | 05:21
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أصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى قرارا حمل الرقم 124/ 2023 قضى بموجبه إدراج المتحف الافتراضي للفنانة التشكيلية مجد رمضان “www.majdramadanmuseum.Org” على لائحة المتاحف الافتراضية لدى وزارة الثقافة، "نظرا لاهمية الاضاءة على الفن التشكيلي ونشره على اوسع نطاق لاسيما لدى عنصر الشباب من خلال مواقع التواصل الافتراضية" .
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وبهذا يكون "متحف مجد رمضان  الافتراضي  " اول المتاحف الذي ادرج لدى الوزارة لاسيما وانها خصصته لحقبة اساطير عصر النهضة من لوحاتها ، مؤرخة لحركة الفن التشكيلي في ذلك الوقت ، إضافة الى تضمينها موقع المتحف كتابها الذي صدر حديثًا تحت عنوان "مخيلة الخيال"  ويحتوي على مجموعة لوحاتها الفنية وكتاباتها التي تحاكي موضوع  كل لوحة.

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