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لبنان
وأخيرا منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان.. انخفاض حاد بالحرارة وثلوج على هذا الارتفاع!
Lebanon 24
04-11-2023
|
05:38
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان لبنان على موعد مع منخفض جوي من إيطاليا واليونان سيؤدي إلى انخفاض حاد بدرجات الحرارة بعد 10 تشرين الثاني.
وأشار إلى ان الثلوج قد تتدنى إلى 2400 متر اذا استمر اتجاه المنخفض إلى لبنان.
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إلى ذلك، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم السبت، قليل الغيوم الى صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.
طقس الأيام المقبلة:
السبت: قليل الغيوم الى صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.
الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ6 درجات على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما نحذر من خطر اندلاع بعض الحرائق في المناطق الحرجية.
الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة ولكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع بداية ارتفاع في نسبة الرطوبة ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتكون الضباب على المرتفعات.
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