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لبنان

في ابي سمراء: أطلق النار عليه.. وفرّ إلى جهة مجهولة

Lebanon 24
04-11-2023 | 05:43
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أقدم مجهول على اطلاق النار مساء أمس الجمعة بإتجاه المدعو "م.م" في محلة ابي سمراء شارع روضة الزيتون وأصابه بطلق ناري في فخذه ليفر هارباً بعدها الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد جرى نقل المُصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي ، فيما اسباب اطلاق النار لا تزال مجهولة.
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