Advertisement

لبنان

قرب لبنان.. هذا ما قد تشهدهُ المستوطنات الإسرائيليّة

Lebanon 24
04-11-2023 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1126388-638346962527002896.jpg
Doc-P-1126388-638346962527002896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان إن "المستوطنات الإسرائيلية لن تشهد عودة سكانها إليها بما في ذلك المطلة، وذلك في حال إستمرار بقاء عناصر حزب الله عند السياج الحدودي". 
Advertisement
 
وأضاف ليبرمان في حديث لـ"القناة 13" الإسرائيلية قائلاً: "ممنوع أن ننهي الحرب من دون إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني". وفق تعبيره.

وتابع: "لدينا القرار 1701، وهو لا يُطبق وقد حان الوقت لتطبيقه، وليس أمامنا خيار آخر، لأنه لن يعود أحد إلى الشمال، بما في ذلك المطلة عندما يرى المستوطنون هناك أن عناصر حزب الله ما زالوا متواجدين على السياج". 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2023-11-04
05:00 | 2023-11-04
06:46 | 2023-11-04
06:36 | 2023-11-04
06:24 | 2023-11-04
06:05 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24