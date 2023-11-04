قرب لبنان.. هذا ما قد تشهدهُ المستوطنات الإسرائيليّة

قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان إن "المستوطنات الإسرائيلية لن تشهد عودة سكانها إليها بما في ذلك المطلة، وذلك في حال إستمرار بقاء عناصر حزب الله عند السياج الحدودي".

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