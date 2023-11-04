التوتر مستمرّ.. هذه آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان (فيديو)



يستمر تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية اللبنانية، حيث تمّ إستهداف موقع "المطلة" العسكري عند حدود بلدة كفركلا.

ونفذ الطيران الحربي المعادي غارتين على اطراف بلدة عيتا الشعب، وقصف مدفعي على اطراف البلدة.





كما نفذ العدو غارة ورمى قذائف عدة في محيط جل العلام الواقع بين بلدتي علما الشعب والناقورة.

هذا وسقطت قذائف معادية على مرتفع العويضة بين كفركلا والعديسة.

أيضاً، نفذ العدو الاسرائيلي غارة على منطقة اللبونة وأخرى مسيّرة على أطراف بلدة رامية.





كما نفذ غارة بين بلدتي كفرحمام والهبارية.