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لبنان

بالصورة.. المقاومة تسقط منطاد تجسس إسرائيلي على الحدود

Lebanon 24
04-11-2023 | 06:24
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أفادت معلومات عن استهداف المقاومة بشكل متزامن المواقع العسكرية الإسرائيلية وأعنفها كان لموقع جل العلام.
 
وكانت المقاومة تمكنت من اسقاط منطاد تجسس إسرائيلي كان قد رفعه الاحتلال فوق موقع مسكاف عام.
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كما تم إستهداف موقع العدو في المطلة بصاروخ موجّه وجيش الإحتلال يردّ بقصف تلة العويضة. 
 
بيان حزب الله 
هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في أوقات متزامنة من قبل ظهر يوم السبت 04-11-2023 ‏بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددًا من مواقع جيش الاحتلال الصهيوني وهي: موقع جل العلام، ‏الجرداح، حدب البستان، المالكية والمطلة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة إضافة إلى تدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية. ‏
 
 
 
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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