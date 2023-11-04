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لبنان

شهيدٌ جديد لـ"حزب الله".. من هو؟

Lebanon 24
04-11-2023 | 06:46
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، إستشهاد "المُجهاد يوسف محمد صبرا (رضا)، أثناء مجابهته العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.
 
ولفت الحزب في بيانه إلى أن صبرا هو من بلدة حداثا في الجنوب، وقد ارتقى شهيداً على طريق القدس". 
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