بيانٌ مهم من "هيئة إدارة السير".. إليكم الأسعار الجديدة لبعض الخدمات

أصدرت هيئة إدارة السير والآليات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات جدول بالبدلات المالية لقاء الخدمات التي توفرها.
ولفتت في بيان، الى أنه "في سياق تأمين استمرارية العمل في هيئة إدارة السير والآليات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات، وعملاً بالرأي الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 21 / 2023 تاریخ 12 / 9 / 2023 المتعلق باستيفاء بدل خدمة إصدار رخص السير والسوق الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة. وعطفاً على محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة ادارة السير والآليات والمركبات رقم 20 / 2023 تاريخ 5 / 10/ 2023، تم تحديد بدلات مالية لقاء الخدمات التي توفرها المصلحة تضاف إلى قيمة الرسوم المحددة قانوناً وفق الشكل التالي:
- بدل اصدار رخصة سوق (ضمناً من فئة الى اخرى) : 1,800,000 ل.ل.
- بدل اصدار رخصة السير : 1,400,000 ل.ل.
- بدل اصدار لوحتي تسجيل آمنة : 1,800,000 ل.ل
- بدل اصدار لاصقة الكترونية : 1,000,000 ل.ل.
- بدل اصدار رخصة سوق (تجديد، بدل عن ضائع او تلف) : 1,800,000 ل.ل.
- بدل اصدار رخصة سوق دولية : 1,500,000 ل.ل.
- بدل استمارة رخصة سوق للخارج : 500,000 ل.ل.
كما أشارت الهيئة الى انه "يمكن دفع الرسوم المتوجبة بالاضافة الى البدلات المالية المذكورة اعلاه لدى إحدى شركات تحويل الأموال المعتمدة حتى حينه (Whish money, OMT, Bob Finance, Cash Plus)".