بيانٌ مهم من "هيئة إدارة السير".. إليكم الأسعار الجديدة لبعض الخدمات

أصدرت هيئة إدارة السير والآليات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات جدول بالبدلات المالية لقاء الخدمات التي توفرها.

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ولفتت في بيان، الى أنه "في سياق تأمين استمرارية العمل في هيئة إدارة السير والآليات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات، وعملاً بالرأي الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 21 / 2023 تاریخ 12 / 9 / 2023 المتعلق باستيفاء بدل خدمة إصدار رخص السير والسوق الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة. وعطفاً على محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة ادارة السير والآليات والمركبات رقم 20 / 2023 تاريخ 5 / 10/ 2023، تم تحديد بدلات مالية لقاء الخدمات التي توفرها المصلحة تضاف إلى قيمة الرسوم المحددة قانوناً وفق الشكل التالي:- بدل اصدار رخصة سوق (ضمناً من فئة الى اخرى) : 1,800,000 ل.ل.- بدل اصدار رخصة السير : 1,400,000 ل.ل.- بدل اصدار لوحتي تسجيل آمنة : 1,800,000 ل.ل- بدل اصدار لاصقة الكترونية : 1,000,000 ل.ل.- بدل اصدار رخصة سوق (تجديد، بدل عن ضائع او تلف) : 1,800,000 ل.ل.- بدل اصدار رخصة سوق دولية : 1,500,000 ل.ل.- بدل استمارة رخصة سوق للخارج : 500,000 ل.ل.