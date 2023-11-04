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لبنان
بيان جديد من "هيئة ادارة السير".. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
04-11-2023
|
07:17
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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، أنها سوف تستقبل المواطنين أيام الثلثاء، الأربعاء والخميس اعتباراً من تاريخ 7/11/2023 على أن تقوم في الأسبوع الأول بإنجاز المعاملات التالية:
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- استكمال تسجيل السيارات المستعملة المستوردة لاول مرة والتي سبق أن تم الكشف عليها في وقت سابق في مركز الدكوانة وباقي الاقسام (طرابلس، صيدا، النبطية، وزحلة)، على أن يصار الى أخذ موعد مسبق للتسجيل حصراً في مركز الدكوانة (خدمة: تسجيل السيارات المستعملة المستوردة لاول مرة التي تم الكشف عليها مسبقاً) على موقع الهيئة tmo.gov.lb
- إصدار رخصة سوق بدل عن ضائع أو تلف وتجديد رخص السوق منتهية الصلاحية.
- إصدار رخصة سوق دولية (الدكوانة).
- تقديم طلبات تسجيل الشحن الخصوصي تمهيداً لأخذ الموافقة المسبقة عليها.
هذا بالإضافة إلى استمرارها في تأمين الخدمات التي كانت توفرها سابقا، والتي تشمل: دفع الميكانيك، أنقاض الآليات، وإستمارة رخصة سوق للخارج. على أن يتم تفعيل باقي الخدمات إعتباراً من الأسبوع التالي.
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