منشور من العيار الثقيل.. وهّاب يوجّه رسالة لمنتقدي "السيّد"

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصة "اكس": "كل الحملة التي يقوم بها البعض على السيد مدفوعة الأجر".





وأضاف: "طيب إذا مش عاجبكم حجم تدخل الحزب. الجبهة مفتوحة للجميع شاركوا وصعدوا أو سدوا بوزكم لأن كلنا منعرف انتو مع الإسرائيلي".

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