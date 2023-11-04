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لبنان

منشور من العيار الثقيل.. وهّاب يوجّه رسالة لمنتقدي "السيّد"

Lebanon 24
04-11-2023 | 07:38
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصة "اكس": "كل الحملة التي يقوم بها البعض على السيد مدفوعة الأجر". 


وأضاف: "طيب إذا مش عاجبكم حجم تدخل الحزب. الجبهة مفتوحة للجميع شاركوا وصعدوا أو سدوا بوزكم لأن كلنا منعرف انتو مع الإسرائيلي".
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