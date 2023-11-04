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لبنان

خبرٌ عن عملية إغتيال وتهديدات بقصف بيروت.. إكتشفوا حقيقة الأمر الآن!

Lebanon 24
04-11-2023 | 08:08
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إنتشرَت صورةٌ عبر تطبيق "واتسآب" تتضمن خبراً كاذباً يشير إلى أنه تمّ إغتيال قائد المنطقة الشمالية في فلسطين المحتلة من قبل قوات الرضوان التابعة لـ"حزب الله" وأن إسرائيل تُهدّد بقصف بيروت إثر ذلك.
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وجرى نسب ذاك الخبر إلى قناة "الجزيرة"، لكن بعد التدقيق تبين أنه مفبرك وقد جرى إعداد الصورة الخاصة به بواسطة برامج "الفوتوشوب".
 
وللإشارة أيضاً، فإنّ إسم قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الذي ورد في الخبر المُفبرك، غير صحيح، فالشخص المشار إليه يُدعى الميجور جنرال أوري غوردين، وقد جرى تنصيبهُ في موقعه الحالي أواخر العام 2022.
 
الصورة المُفبركة:
 
 
 
 
 
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