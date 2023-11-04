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لبنان

بعد النبأ الصاعق من غزة.. نقابة المحررين في لبنان تدعو لتحرّك فوري

Lebanon 24
04-11-2023 | 08:08
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تلقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية "النبأ الصاعق من غزة، عن استشهاد 46 صحافيا فلسطينيا نتيجة العدوان الاسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الاول الماضي".

واعتبرت النقابة في بيان ان "هذه جريمة حرب تستدعي من المجتمع الدولي اقصى أشكال الادانة والشجب، واتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الاعلاميين والصحافيين، وتدعو اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين الى تحرك فوري وفاعل من أجل وقف هذه المجزرة الاسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين، والتي أصبح واضحا أن هدفها الاساسي التعتيم على الجرائم الإسرائيلية بحق غزة وشعبها".
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هذا وتوجهت النقابة "بخالص العزاء الى عائلات الشهداء الصحافيين، والى الاسرة الصحافية والاعلامية عامة، وعلى رأسها نقابة الصحافيين الفلسطينيين، وترجو العلي القدير ان تكون شهادة الزملاء قربانا لخلاص الشعب الفلسطيني من معاناته المزمنة".
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