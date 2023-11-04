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لبنان

قائد الجيش بحث في آخر التطورات على الحدود مع وفد أممي

Lebanon 24
04-11-2023 | 08:15
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إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للأمن والحماية Gilles Michaud على رأس وفد مرافق، بحضور المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان Joanna Wronecka.
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وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية والتنسيق الدائم مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
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