Advertisement

لبنان

مسيَّرة للعدو تستهدف سيارة في كفركلا

Lebanon 24
04-11-2023 | 08:22
A-
A+
Doc-P-1126420-638347045432504114.PNG
Doc-P-1126420-638347045432504114.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" انّ السيارة التي إستهدفتها مسيَّرة للعدو تحت بناء قيد الإنشاء في بلدة كفركلا الجنوبية، تعود لأحد المغتربين في السويد وهي متوقفة منذ فترة زمنية طويلة.
 
 
Advertisement
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
قبالة كفركلا في الجنوب.. ماذا فعل العدو؟
lebanon 24
04/11/2023 15:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
​صواريخ​ إسرائيليّة استهدفت جنوب معتقل ​الخيام​، ومنطقة تل النحاس شمالي ​كفركلا​، واستهدفت غارة جوّيّة إسرائيليّة مرتفعات ​الماري​ وحلتا
lebanon 24
04/11/2023 15:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: إصابة مباشرة لمنزلين في بلدة كفركلا الحدودية دون وقوع أي اصابات
lebanon 24
04/11/2023 15:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
دبابة معادية استهدفت الحي الجنوبي في بلدة كفركلا (المنار)
lebanon 24
04/11/2023 15:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24

مسيَّرة

كفركلا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2023-11-04
09:26 | 2023-11-04
09:24 | 2023-11-04
09:18 | 2023-11-04
09:01 | 2023-11-04
08:28 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24