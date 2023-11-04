مسيَّرة للعدو تستهدف سيارة في كفركلا

أفادت مندوبة "لبنان 24" انّ السيارة التي إستهدفتها مسيَّرة للعدو تحت بناء قيد الإنشاء في بلدة كفركلا الجنوبية، تعود لأحد المغتربين في السويد وهي متوقفة منذ فترة زمنية طويلة.

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