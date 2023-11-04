عائلات عدة نجت من قذائف العدو خلال قطاف الزيتون في هذه البلدة

إستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، بلدة يحمر الشقيف في منطقة النبطية.





ووفقاً لـ"الوطنية للإعلام"، سقطت 4 قذائف من عيار 155 ملم على العريض، فنجت عائلات عدة كانت تقطف الزيتون.

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