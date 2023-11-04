بعد أن أطلق النار على دورية أمنية.. "الجندي" بقبضة "الدرك"

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان، أنه "بتاريخي ١ و ٢/١١/٢٠٢٣، أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النّار بإتجاه دوريات تابعة لسريّة طرابلس في وحدة الدّرك الإقليمي، والتي كانت تعمل على إزالة مخالفات وتعدّيّات على الأملاك العامّة في محلّة "دوّار أبو علي - باب التبانة".واشار البيان الى انه "بتاريخ اليوم 4-11-2023، وبنتيجة الجهود الحثيثة، تمكّنت إحدى دوريّات السّريّة من معرفة هويّة مطلق النّار ومكان وجوده، وتوقيفه في محلّة باب التبّانة، ويدعى: ح. م. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني) ملقّب بـ"الجندي"، لافتا الى ان التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.