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لبنان

بعد أن أطلق النار على دورية أمنية.. "الجندي" بقبضة "الدرك"

Lebanon 24
04-11-2023 | 09:24
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان، أنه "بتاريخي ١ و ٢/١١/٢٠٢٣، أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النّار بإتجاه دوريات تابعة لسريّة طرابلس في وحدة الدّرك الإقليمي، والتي كانت تعمل على إزالة مخالفات وتعدّيّات على الأملاك العامّة في محلّة "دوّار أبو علي - باب التبانة".
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واشار البيان الى انه "بتاريخ اليوم 4-11-2023، وبنتيجة الجهود الحثيثة، تمكّنت إحدى دوريّات السّريّة من معرفة هويّة مطلق النّار ومكان وجوده، وتوقيفه في محلّة باب التبّانة، ويدعى: ح. م. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني) ملقّب بـ"الجندي"، لافتا الى ان التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

 
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