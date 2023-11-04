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لبنان

الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان

Lebanon 24
04-11-2023 | 10:20
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قال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل في مداخلة مع  برنامج"هنا بيروت" على قناة "الجديد" أنّ "جولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران إلى لبنان والاتصالات مستمرة لوقف إطلاق النار وحل مسألة الأسرى. وكان الرئيس ميقاتي يقول منذ اليوم الاول انّه اذا توسعت الحرب والمواجهات، فذلك سيطال المنطقة برمتها وليس فقط لبنان". وأكد الجميّل: "الاتصالات ناشطة في سبيل التوصل لحل يبدأ بوقف اطلاق النار وحل مسألة الاسرى، والاتصالات مستمرة والرئيس ميقاتي، سيزور السعودية الاسبوع المقبل للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة العربية الافريقية".
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واضاف: "نحن معنيون بشكل مباشر لان اسرائيل تعتدي بشكل مباشر على جنوب لبنان كما الاطراف الاخرى معنية، وأي تصعيد يجب ان يوقف ووقف التعديات الاسرائيلية على لبنان".
 
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